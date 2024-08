Freundlicher Handel: NASDAQ Composite klettert

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Freitag legt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,15 Prozent auf 17 821,13 Punkte zu. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,871 Prozent auf 17 772,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17 619,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 941,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 700,27 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,971 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 17 997,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 736,03 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, bei 13 721,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 20,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Nektar Therapeutics (+ 9,13 Prozent auf 1,32 USD), American Software A (+ 8,77 Prozent auf 11,16 USD), Cerus (+ 8,56) Prozent auf 2,35 USD), Ballard Power (+ 8,42 Prozent auf 2,00 USD) und MicroStrategy (+ 8,36 Prozent auf 145,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Intuit (-6,99 Prozent auf 618,79 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6,34 Prozent auf 4,43 USD), OSI Systems (-2,57 Prozent auf 150,32 USD), Cumulus Media A (-1,21 Prozent auf 1,63 USD) und Ionis Pharmaceuticals (-1,20 Prozent auf 46,97 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29 711 820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,093 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

