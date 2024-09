Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich auf grünem Terrain

Mit dem NASDAQ Composite ging es am fünften Tag der Woche aufwärts.

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,65 Prozent stärker bei 17 683,98 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,032 Prozent stärker bei 17 575,26 Punkten, nach 17 569,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 564,61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 719,14 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 5,04 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 13.08.2024, den Wert von 17 187,61 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 13.06.2024, einen Stand von 17 667,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 813,59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 19,76 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cutera (+ 19,50 Prozent auf 0,82 USD), Sify (+ 9,05 Prozent auf 0,46 USD), Schnitzer Steel Industries (+ 8,46 Prozent auf 16,54 USD), MicroStrategy (+ 8,18 Prozent auf 141,47 USD) und FreightCar America (+ 8,17 Prozent auf 10,33 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Net 1 Ueps Technologies (-8,86 Prozent auf 4,32 USD), Adobe (-8,47 Prozent auf 536,87 USD), TransAct Technologies (-2,99 Prozent auf 4,22 USD), Harmonic (-2,90 Prozent auf 13,41 USD) und Nortech Systems (-2,85 Prozent auf 11,60 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 38 054 295 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,056 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

