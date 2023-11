Freundlicher Handel: SDAX legt zum Handelsstart zu

Um 09:13 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,36 Prozent auf 12 321,60 Punkte an der SDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 98,568 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,553 Prozent auf 12 345,05 Punkte an der Kurstafel, nach 12 277,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 12 350,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 317,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,38 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der SDAX auf 12 875,77 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 624,01 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.11.2022, den Wert von 11 402,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,96 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 4,12 Prozent auf 6,57 USD), thyssenkrupp nucera (+ 3,48 Prozent auf 14,56 EUR), Nagarro SE (+ 1,81 Prozent auf 67,65 EUR), New Work SE (ex XING) (+ 1,78 Prozent auf 68,80 EUR) und MorphoSys (+ 1,74 Prozent auf 31,03 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Klöckner (-2,30 Prozent auf 5,73 EUR), Ceconomy St (-1,73 Prozent auf 1,76 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,35 Prozent auf 31,44 EUR), Varta (-1,15 Prozent auf 18,87 EUR) und NORMA Group SE (-0,66 Prozent auf 16,51 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 188 750 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,330 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

2023 präsentiert die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 10,37 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at