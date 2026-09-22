Freundlicher Handel: SDAX mit Gewinnen

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag klettert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,88 Prozent auf 18 381,21 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 91,847 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,115 Prozent auf 18 240,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 219,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 192,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 437,37 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 18 564,27 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der SDAX bei 18 395,47 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Stand von 16 944,87 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,91 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 4,74 Prozent auf 14,35 EUR), Douglas (+ 4,40 Prozent auf 7,35 EUR), Basler (+ 4,27 Prozent auf 24,40 EUR), tonies (+ 3,17 Prozent auf 11,70 EUR) und MBB SE (+ 3,01 Prozent auf 178,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil NORMA Group SE (-6,14 Prozent auf 16,50 EUR), OHB SE (-2,93 Prozent auf 172,40 EUR), Medios (-1,95 Prozent auf 10,06 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,94 Prozent auf 30,36 EUR) und secunet Security Networks (-1,37 Prozent auf 215,50 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 624 385 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,220 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,21 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at