Freundlicher Handel: SDAX nachmittags mit Kursplus

Das macht der SDAX am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent fester bei 13 918,69 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 99,410 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,127 Prozent stärker bei 13 934,38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 916,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 906,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 955,07 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,006 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 134,04 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 149,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, wurde der SDAX mit 13 130,36 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 0,705 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell 1&1 (+ 4,67 Prozent auf 14,80 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,72 Prozent auf 13,53 EUR), RENK (+ 3,26 Prozent auf 26,80 EUR), AUTO1 (+ 1,67 Prozent auf 9,13 EUR) und Hypoport SE (+ 1,44 Prozent auf 268,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SAF-HOLLAND SE (-3,46 Prozent auf 17,30 EUR), Salzgitter (-3,21 Prozent auf 15,39 EUR), BayWa (-2,13 Prozent auf 11,96 EUR), Ceconomy St (-1,98 Prozent auf 2,68 EUR) und Energiekontor (-1,73 Prozent auf 56,70 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die flatexDEGIRO-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 287 657 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 8,594 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 5,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at