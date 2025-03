FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 19 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz passte sein Bewertungsmodell für den Stahlkonzern an dessen jüngste Geschäftsentwicklung an. Dabei habe er auch die bessere Bilanz des Unternehmens berücksichtigt, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/bek



