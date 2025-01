MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter auf "Buy" belassen. Der von GP Günter Papenburg und TSR Recycling gebotene Übernahmepreis von 18,50 Euro liege nur 18 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag und nur etwa 12 Prozent über dem durchschnittlichen Kurs der letzten drei Monate, schrieb Analyst Christian Obst am Donnerstag. Sein Kursziel von 45 Euro werde er überarbeiten müssen, er rate aber nicht zum Verkauf zum Preis von 18,50 Euro. Dieser sei nicht wirklich ein Hinweis darauf, dass man das gesamte Unternehmen übernehmen wolle./ajx/he



