Freundlicher Handel: SDAX steigt nachmittags

Der SDAX notiert derzeit im Plus.

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 2,38 Prozent höher bei 13 925,04 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 97,001 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,49 Prozent auf 13 803,98 Punkte an der Kurstafel, nach 13 601,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Donnerstag bei 13 803,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 961,94 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 2,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.08.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 941,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 399,34 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, bewegte sich der SDAX bei 12 998,63 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,751 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Deutsche Wohnen SE (+ 18,14 Prozent auf 26,70 EUR), PVA TePla (+ 6,66 Prozent auf 12,82 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 5,92 Prozent auf 9,40 EUR), Kontron (+ 5,06 Prozent auf 16,60 EUR) und Eckert Ziegler (+ 4,86 Prozent auf 43,58 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SMA Solar (-3,73 Prozent auf 18,35 EUR), BayWa (-1,98 Prozent auf 10,90 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-0,66 Prozent auf 3,77 EUR), pbb (-0,60 Prozent auf 5,84 EUR) und Dermapharm (-0,57 Prozent auf 34,90 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 838 189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,010 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,83 zu Buche schlagen. Die TAKKT-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at