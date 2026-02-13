Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen

Am Freitag verbucht der SLI um 12:10 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 2 153,01 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,324 Prozent fester bei 2 150,57 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 143,62 Punkten am Vortag.

Bei 2 162,25 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 149,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0,242 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 13.01.2026, bei 2 160,96 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 13.11.2025, einen Stand von 2 074,79 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 2 121,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,094 Prozent aufwärts. Bei 2 185,70 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lonza (+ 3,09 Prozent auf 513,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,86 Prozent auf 169,00 CHF), Schindler (+ 2,45 Prozent auf 292,20 CHF), SGS SA (+ 2,23 Prozent auf 94,26 CHF) und Logitech (+ 2,19 Prozent auf 68,14 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Sonova (-1,59 Prozent auf 197,70 CHF), Sika (-1,09 Prozent auf 154,90 CHF), Sandoz (-0,73 Prozent auf 65,32 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,69 Prozent auf 69,02 CHF) und Straumann (-0,67 Prozent auf 97,84 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 085 630 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 310,689 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

