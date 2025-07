Freundlicher Handel: So performt der TecDAX aktuell

Am Mittwochmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent fester bei 3 968,30 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 654,317 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,115 Prozent schwächer bei 3 937,12 Punkten, nach 3 941,65 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 929,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3 971,34 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 2,51 Prozent zu. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 09.06.2025, bei 3 936,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2025, wurde der TecDAX mit 3 187,79 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 325,14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 15,47 Prozent. Bei 3 973,18 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 3,79 Prozent auf 68,50 EUR), Bechtle (+ 3,48 Prozent auf 40,44 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,78 Prozent auf 66,45 EUR), Nemetschek SE (+ 2,71 Prozent auf 128,80 EUR) und Formycon (+ 2,67 Prozent auf 28,80 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-0,80 Prozent auf 16,02 EUR), EVOTEC SE (-0,80 Prozent auf 7,21 EUR), Elmos Semiconductor (-0,74 Prozent auf 93,70 EUR), ATOSS Software (-0,42 Prozent auf 141,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,23 Prozent auf 43,44 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 108 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 308,153 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,51 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,51 Prozent, die höchste im Index.

