SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Performance im Fokus 25.06.2026 15:58:50

Freundlicher Handel: So performt der TecDAX aktuell

Freundlicher Handel: So performt der TecDAX aktuell

Der TecDAX notiert heute im Plus.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent höher bei 3 899,58 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 521,080 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,121 Prozent auf 3 878,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 883,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 922,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 859,67 Zählern.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,76 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 096,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 477,52 Punkten gehandelt. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 3 805,39 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,60 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 6,35 Prozent auf 42,54 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,16 Prozent auf 97,75 EUR), Sartorius vz (+ 4,65 Prozent auf 229,60 EUR), Infineon (+ 3,29 Prozent auf 82,18 EUR) und Siltronic (+ 2,41 Prozent auf 89,30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-4,90 Prozent auf 65,58 EUR), ATOSS Software (-3,70 Prozent auf 67,60 EUR), Nemetschek SE (-2,33 Prozent auf 52,50 EUR), SAP SE (-2,09 Prozent auf 132,04 EUR) und SMA Solar (-1,55 Prozent auf 50,90 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 892 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 157,059 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,83 zu Buche schlagen. Mit 8,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
06:35 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 SAP Buy UBS AG
19.06.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.06.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 67,10 -4,28% ATOSS Software AG
freenet AG 24,14 -0,49% freenet AG
HENSOLDT 63,60 -7,59% HENSOLDT
Infineon AG 82,01 4,38% Infineon AG
Kontron 23,24 0,00% Kontron
Nemetschek SE 51,75 -3,45% Nemetschek SE
PVA TePla AG 43,50 9,52% PVA TePla AG
SAP SE 130,76 -2,94% SAP SE
Sartorius AG Vz. 229,00 4,81% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 86,90 0,23% Siltronic AG
SMA Solar AG 51,15 0,10% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 97,70 8,02% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 4,78 -2,05% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 892,72 0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen