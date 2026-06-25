Freundlicher Handel: So performt der TecDAX aktuell

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent höher bei 3 899,58 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 521,080 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,121 Prozent auf 3 878,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 883,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 922,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 859,67 Zählern.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,76 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4 096,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 477,52 Punkten gehandelt. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 3 805,39 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,60 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 6,35 Prozent auf 42,54 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,16 Prozent auf 97,75 EUR), Sartorius vz (+ 4,65 Prozent auf 229,60 EUR), Infineon (+ 3,29 Prozent auf 82,18 EUR) und Siltronic (+ 2,41 Prozent auf 89,30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-4,90 Prozent auf 65,58 EUR), ATOSS Software (-3,70 Prozent auf 67,60 EUR), Nemetschek SE (-2,33 Prozent auf 52,50 EUR), SAP SE (-2,09 Prozent auf 132,04 EUR) und SMA Solar (-1,55 Prozent auf 50,90 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 892 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 157,059 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,83 zu Buche schlagen. Mit 8,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at