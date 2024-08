Freundlicher Handel: STOXX 50 im Plus

Heute wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Um 15:43 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,17 Prozent fester bei 4 439,54 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,173 Prozent auf 4 395,67 Punkte an der Kurstafel, nach 4 388,10 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 389,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 446,22 Punkten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 2,00 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, lag der STOXX 50 bei 4 526,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 535,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 938,07 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,49 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,37 Prozent auf 37,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,63 Prozent auf 59,80 EUR), Richemont (+ 2,31 Prozent auf 132,70 CHF), BASF (+ 2,27 Prozent auf 42,14 EUR) und Diageo (+ 2,25 Prozent auf 25,26 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-1,76 Prozent auf 47,68 GBP), National Grid (-0,28 Prozent auf 9,86 GBP), UBS (-0,23 Prozent auf 26,39 CHF), UniCredit (-0,01 Prozent auf 34,95 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 24,95 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 055 897 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 540,758 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,09 erwartet. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

