ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rio Tinto von 5250 auf 5000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der von den USA ausgelöste Zollkonflikt und die Periode erhöhter konjunktureller Volatilität seien eindeutig noch nicht vorbei, schrieb Analyst Daniel Major in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zumindest zeige das jüngste Einlenken, dass die US-Regierung nicht unempfindlich gegenüber "Marktschmerzen" ist. Er geht davon aus, dass der Zollschock zu einer geringeren Nachfrage nach Industriemetallen und schlechteren Marktbedingungen in den Jahren 2025 und 2026 führen wird, selbst wenn in Kürze ein Handelsabkommen geschlossen werden sollte./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 16:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.