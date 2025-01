Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone

Am Dienstag steigt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,43 Prozent auf 4 384,15 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,179 Prozent tiefer bei 4 357,76 Punkten, nach 4 365,59 Punkten am Vortag.

Bei 4 385,73 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 340,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Stand von 4 416,25 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.10.2024, den Wert von 4 454,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 097,42 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Roche (+ 1,94 Prozent auf 262,50 CHF), SAP SE (+ 1,65 Prozent auf 243,20 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,28) Prozent auf 26,11 GBP), Nestlé (+ 1,27 Prozent auf 74,96 CHF) und Novartis (+ 1,08 Prozent auf 89,92 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen HSBC (-1,29 Prozent auf 7,74 GBP), Rio Tinto (-0,82 Prozent auf 46,75 GBP), Glencore (-0,76 Prozent auf 3,64 GBP), AstraZeneca (-0,56 Prozent auf 106,52 GBP) und Airbus SE (ex EADS) (-0,50 Prozent auf 158,70 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 12 218 875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 365,817 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 hat die Santander-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at