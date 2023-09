Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Gewinne

Am Donnerstagmittag halten sich die Anleger in Europa zurück.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent stärker bei 3 902,29 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,037 Prozent höher bei 3 902,19 Punkten, nach 3 900,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 882,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 913,45 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,982 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 956,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 959,22 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.09.2022, den Stand von 3 347,70 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 5,88 Prozent. Bei 4 089,95 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. 3 658,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Novartis (+ 0,90 Prozent auf 93,29 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,57 Prozent auf 373,70 EUR), Diageo (+ 0,53 Prozent auf 30,38 GBP), UBS (+ 0,49 Prozent auf 22,45 CHF) und Allianz (+ 0,42 Prozent auf 227,90 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BAT (-2,55 Prozent auf 25,58 GBP), Bayer (-0,93 Prozent auf 45,30 EUR), GSK (-0,83 Prozent auf 15,06 GBP), Roche (-0,77 Prozent auf 250,05 CHF) und Enel (-0,77 Prozent auf 5,84 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 059 487 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 351,085 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,01 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at