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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Index-Performance im Fokus 19.06.2026 17:58:53

Freundlicher Handel: TecDAX notiert schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel: TecDAX notiert schlussendlich im Plus

Der TecDAX beendete den Freitagshandel stabil.

Der TecDAX schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 3 954,59 Punkten ab. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 529,928 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 954,74 Zählern und damit 0,185 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 947,43 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 993,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 942,27 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,00 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3 901,04 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2026, den Stand von 3 471,49 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 3 733,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,11 Prozent aufwärts. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,76 Prozent auf 111,70 EUR), JENOPTIK (+ 6,68 Prozent auf 46,96 EUR), SMA Solar (+ 5,97 Prozent auf 58,60 EUR), Nordex (+ 5,16 Prozent auf 47,72 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,13 Prozent auf 181,80 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil 1&1 (-4,34 Prozent auf 20,95 EUR), Nemetschek SE (-2,47 Prozent auf 53,30 EUR), TeamViewer (-2,22 Prozent auf 5,08 EUR), United Internet (-2,15 Prozent auf 23,64 EUR) und CANCOM SE (-2,07 Prozent auf 23,65 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 19 314 721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 164,835 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,10 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 20,90 -4,13% 1&1 AG
CANCOM SE 23,75 -1,45% CANCOM SE
Deutsche Telekom AG 26,54 -1,41% Deutsche Telekom AG
Eckert & Ziegler 15,45 0,13% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 181,40 2,14% Elmos Semiconductor
freenet AG 25,02 0,00% freenet AG
JENOPTIK AG 46,80 6,65% JENOPTIK AG
Nemetschek SE 53,15 -2,57% Nemetschek SE
Nordex AG 47,48 5,04% Nordex AG
SAP SE 133,64 -1,42% SAP SE
SMA Solar AG 58,55 6,26% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 111,60 8,35% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 5,06 -2,13% TeamViewer
United Internet AG 23,62 -2,48% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 954,14 0,17%

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