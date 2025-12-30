Carl Zeiss Meditec Aktie
|
30.12.2025 17:59:04
Freundlicher Handel: TecDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen
Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,62 Prozent stärker bei 3 622,27 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 564,056 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,052 Prozent höher bei 3 601,69 Punkten, nach 3 599,82 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 626,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 599,78 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 3 591,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 648,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 417,15 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5,40 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 3,65 Prozent auf 48,90 EUR), Infineon (+ 2,69 Prozent auf 37,73 EUR), SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 34,08 EUR), TeamViewer (+ 1,94 Prozent auf 6,05 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,36 Prozent auf 97,00 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Carl Zeiss Meditec (-1,77 Prozent auf 40,00 EUR), IONOS (-1,11 Prozent auf 26,75 EUR), Nagarro SE (-0,85 Prozent auf 76,25 EUR), CANCOM SE (-0,37 Prozent auf 26,65 EUR) und freenet (-0,20 Prozent auf 29,34 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 888 505 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 236,485 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
