Freundlicher Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 3 370,38 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 535,563 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,059 Prozent auf 3 361,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 359,72 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 358,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3 370,74 Einheiten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 1,12 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 29.07.2024, einen Stand von 3 342,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.05.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 362,40 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 29.08.2023, einen Stand von 3 157,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,38 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Punkte.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 1,00 Prozent auf 32,67 EUR), Nemetschek SE (+ 0,82 Prozent auf 92,25 EUR), Bechtle (+ 0,77 Prozent auf 39,14 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,76 Prozent auf 79,50 EUR) und Sartorius vz (+ 0,74 Prozent auf 246,20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-1,62 Prozent auf 33,92 EUR), Kontron (-0,97 Prozent auf 16,37 EUR), 1&1 (-0,84 Prozent auf 14,22 EUR), PNE (-0,79 Prozent auf 12,50 EUR) und Eckert Ziegler (-0,76 Prozent auf 44,46 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 317 357 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 227,771 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die 1&1-Aktie verzeichnet mit 8,39 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at