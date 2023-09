Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im DAX

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch am fünften Tag der Woche.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,39 Prozent stärker bei 15 382,95 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,557 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,465 Prozent auf 15 394,82 Punkte an der Kurstafel, nach 15 323,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 15 411,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 382,56 Punkten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,840 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.08.2023, den Wert von 15 930,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, notierte der DAX bei 15 946,72 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2022, den Stand von 11 975,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 9,34 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 528,97 Punkten. 13 976,44 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 6,96 Prozent auf 10,39 EUR), adidas (+ 5,14 Prozent auf 164,92 EUR), Sartorius vz (+ 2,88 Prozent auf 325,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,83 Prozent auf 22,22 EUR) und QIAGEN (+ 1,34 Prozent auf 37,90 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,96 Prozent auf 370,70 EUR), Rheinmetall (-0,60 Prozent auf 250,20 EUR), MTU Aero Engines (-0,43 Prozent auf 173,10 EUR), Daimler Truck (-0,42 Prozent auf 33,09 EUR) und Allianz (-0,42 Prozent auf 227,60 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 789 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 141,838 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at