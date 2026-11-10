frontdoor Aktie
WKN DE: A2N6K1 / ISIN: US35905A1097
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10.11.2026 22:00:03
Frontdoor: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Frontdoor (NASDAQ:FTDR) raised its full-year financial guidance. The home service plan provider continues to expand non-warranty revenue streams.
Three takeaways from management's comments stand out.
Frontdoor is cross-selling heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) system upgrades directly to existing members. This margin-enhancing channel generates incremental sales without substantial customer acquisition costs.
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