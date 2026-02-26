Frontken legte Quartalsergebnis vor

Frontken hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 156,9 Millionen MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Frontken 149,5 Millionen MYR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,100 MYR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,090 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 607,76 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Frontken einen Umsatz von 569,20 Millionen MYR eingefahren.

