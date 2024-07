FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Freitagnachmittag in Rot

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,17 Prozent leichter bei 8 227,24 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,535 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 241,26 Punkten in den Handel, nach 8 241,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 279,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 224,17 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,773 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 246,95 Punkten auf. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 05.04.2024, bei 7 911,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 442,10 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,55 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 7,33 Prozent auf 3,28 GBP), Barratt Developments (+ 3,37 Prozent auf 5,09 GBP), Taylor Wimpey (+ 2,96 Prozent auf 1,53 GBP), United Utilities (+ 2,69 Prozent auf 10,17 GBP) und Severn Trent (+ 2,40 Prozent auf 24,87 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil HSBC (-2,81 Prozent auf 6,72 GBP), Rio Tinto (-1,62 Prozent auf 52,72 GBP), Standard Chartered (-1,46 Prozent auf 7,28 GBP), Prudential (-1,39 Prozent auf 7,09 GBP) und Barclays (-1,34 Prozent auf 2,21 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 135 321 341 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 219,873 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,42 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

