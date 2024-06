FTSE 100 aktuell: FTSE 100 fällt am Mittwochnachmittag zurück

Der FTSE 100 notiert am Nachmittag im negativen Bereich.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent schwächer bei 8 219,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,577 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 247,79 Punkten in den Handel, nach 8 247,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 302,04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 205,04 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 0,218 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 317,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 930,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 453,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,45 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit ConvaTec (+ 1,82 Prozent auf 2,36 GBP), Associated British Foods (+ 1,12 Prozent auf 25,26 GBP), Kingfisher (+ 0,98 Prozent auf 2,47 GBP), Rentokil Initial (+ 0,98 Prozent auf 4,63 GBP) und Marks Spencer (+ 0,97 Prozent auf 2,91 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Flutter Entertainment (-2,57 Prozent auf 144,20 GBP), easyJet (-2,44 Prozent auf 4,52 GBP), Phoenix Group (-1,99 Prozent auf 5,16 GBP), Intertek (-1,69 Prozent auf 46,52 GBP) und Airtel Africa (-1,61 Prozent auf 1,16 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 79 993 988 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 229,195 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,28 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at