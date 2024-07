FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start fester

Der FTSE 100 bleibt auch am Mittwochmorgen auf Erholungskurs.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 8 164,33 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,546 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 139,81 Punkte an der Kurstafel, nach 8 139,81 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 170,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 138,18 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,483 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 228,48 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 961,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 273,79 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 5,73 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Centrica (+ 1,88 Prozent auf 1,39 GBP), Next (+ 1,66 Prozent auf 88,18 GBP), easyJet (+ 1,63 Prozent auf 4,73 GBP), Rentokil Initial (+ 1,44 Prozent auf 4,73 GBP) und Entain (+ 1,42 Prozent auf 6,49 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Barratt Developments (-2,61 Prozent auf 4,78 GBP), D S Smith (-0,71 Prozent auf 4,17 GBP), Rio Tinto (-0,70 Prozent auf 51,81 GBP), Pershing Square (-0,66 Prozent auf 42,18 GBP) und Taylor Wimpey (-0,60 Prozent auf 1,50 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2 813 359 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 220,808 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,03 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at