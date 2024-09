FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,06 Prozent tiefer bei 8 264,85 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,568 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 269,60 Punkte an der Kurstafel, nach 8 269,60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 285,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 244,41 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,33 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 05.08.2024, mit 8 008,23 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 05.06.2024, einen Stand von 8 246,95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 437,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 7,04 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit WPP 2012 (+ 5,63 Prozent auf 7,47 GBP), Whitbread (+ 4,24 Prozent auf 30,22 GBP), Entain (+ 4,16) Prozent auf 6,42 GBP), Severn Trent (+ 3,77 Prozent auf 26,99 GBP) und United Utilities (+ 3,33 Prozent auf 10,63 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Associated British Foods (-6,72 Prozent auf 23,33 GBP), Admiral Group (-3,14 Prozent auf 28,39 GBP), RELX (-2,67 Prozent auf 34,59 GBP), AstraZeneca (-2,61 Prozent auf 127,06 GBP) und Halma (-2,32 Prozent auf 24,85 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 53 631 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,480 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at