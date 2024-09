FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab

Am Dienstag steht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,60 Prozent im Minus bei 8 313,64 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,596 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 363,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8 363,84 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 305,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 380,98 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, bei 8 174,71 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.06.2024, bei 8 262,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 7 464,54 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 7,67 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 3,43 Prozent auf 3,53 GBP), Rolls-Royce (+ 2,89 Prozent auf 4,78 GBP), Tesco (+ 1,97 Prozent auf 3,63 GBP), Ashtead (+ 1,87 Prozent auf 54,58 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,46 Prozent auf 4,44 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Rightmove (-5,20 Prozent auf 6,71 GBP), Fresnillo (-4,28 Prozent auf 5,19 GBP), Antofagasta (-4,18 Prozent auf 17,66 GBP), Glencore (-4,14 Prozent auf 3,83 GBP) und Melrose Industries (-3,31 Prozent auf 4,70 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 48 471 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 244,080 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at