FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Diageo-Aktie Anlegern gebracht.

Am 09.08.2021 wurde die Diageo-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 35,92 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 278,435 Diageo-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.08.2024 6 693,58 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,04 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,06 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Diageo einen Börsenwert von 53,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

