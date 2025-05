FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht Rolls-Royce für Aktionäre vor

Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Rolls-Royce am 01.05.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 0,06 GBP.

Rolls-Royce-Dividendenrendite

Der Rolls-Royce-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 7,67 GBP in den Feierabend. Der Rolls-Royce-Anteilsschein wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Rolls-Royce-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Rolls-Royce verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1,06 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,00 Prozent.

Rolls-Royce-Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Rolls-Royce via London 88,68 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 114,76 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Rolls-Royce

Für 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,08 GBP aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,98 Prozent nachlassen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Rolls-Royce

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Rolls-Royce steht aktuell bei 65,200 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Rolls-Royce besitzt aktuell ein KGV von 18,92. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Rolls-Royce einen Umsatz von 18,909 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 0,30 GBP.

Redaktion finanzen.at