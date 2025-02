HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen. Der Triebwerksbauer habe erneut ein deutlich besseres Zahlenwerk abgeliefert als erwartet, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch die Ziele für 2025 lägen über den Konsensschätzungen. Dennoch sieht er mehr Wert in anderen Aktien innerhalb des Industriesektors./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





