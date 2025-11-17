Admiral Group Aktie

Admiral Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

Rentable Admiral Group-Investition? 17.11.2025 10:03:54

FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Admiral Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Admiral Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Admiral Group-Papiers betrug an diesem Tag 28,84 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Admiral Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 346,751 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 936,53 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 14.11.2025 auf 31,54 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,37 Prozent.

Am Markt war Admiral Group jüngst 9,66 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

