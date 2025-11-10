Admiral Group Aktie

Admiral Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

Lohnender Admiral Group-Einstieg? 10.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Admiral Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 10.11.2022 wurde die Admiral Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,85 GBP. Bei einem Admiral Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,962 Admiral Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 32,44 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 555,88 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +55,59 Prozent.

Der Börsenwert von Admiral Group belief sich jüngst auf 9,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Nachrichten zu Admiral Group PLCmehr Nachrichten