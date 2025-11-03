FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Admiral Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Admiral Group-Aktie bei 25,63 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3,902 Admiral Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2025 auf 32,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,82 GBP wert. Damit wäre die Investition um 27,82 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Admiral Group eine Marktkapitalisierung von 10,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at