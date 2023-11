FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren eingefahren

Das London Stock Exchange (LSE)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39,46 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 253,421 London Stock Exchange (LSE)-Papiere. Die gehaltenen London Stock Exchange (LSE)-Anteile wären am 17.11.2023 21 667,51 GBP wert, da der Schlussstand 85,50 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 116,68 Prozent angewachsen.

London Stock Exchange (LSE) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,66 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at