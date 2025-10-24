London Stock Exchange Aktie
|114,00EUR
|6,00EUR
|5,56%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13200 auf 13790 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse der Londoner hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an und rollte die Bewertungsbasis um ein Quartal nach vorne./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
137,90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97,72 £
|
Abst. Kursziel*:
41,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97,56 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,35%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|10:07
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
