FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien durch die Bank gut gewesen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97,66 £
|
Abst. Kursziel*:
17,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
97,56 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)mehr Analysen
|13:30
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|11:48
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:07
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
