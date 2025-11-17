Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Lukrative Pearson-Anlage?
|
17.11.2025 10:03:54
FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor einem Jahr gekostet
Am 17.11.2024 wurden Pearson-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 11,91 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Pearson-Aktie investierten, hätten nun 83,963 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 10,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 847,19 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 15,28 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Pearson eine Marktkapitalisierung von 6,40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Pearson plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Pearson plc
|11,38
|0,09%