Lukrative Pearson-Anlage? 17.11.2025 10:03:54

FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor einem Jahr gekostet

Investoren, die vor Jahren in Pearson-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 17.11.2024 wurden Pearson-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 11,91 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Pearson-Aktie investierten, hätten nun 83,963 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 10,09 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 847,19 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 15,28 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Pearson eine Marktkapitalisierung von 6,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Pearson plc

Analysen zu Pearson plc

Aktien in diesem Artikel

Pearson plc 11,38 0,09% Pearson plc

