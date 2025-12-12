FTSE 100-Titel Phoenix Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Phoenix Group von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Phoenix Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Phoenix Group-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Phoenix Group-Anteile an diesem Tag bei 5,18 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Phoenix Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 193,050 Phoenix Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 311,78 GBP, da sich der Wert eines Phoenix Group-Anteils am 11.12.2025 auf 6,80 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Phoenix Group belief sich zuletzt auf 6,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

