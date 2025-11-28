Phoenix Group Holdings Aktie
FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Phoenix Group-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 7,66 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Phoenix Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 305,977 Phoenix Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.11.2025 gerechnet (6,94 GBP), wäre die Investition nun 9 063,48 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 9,37 Prozent gleich.
Phoenix Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
