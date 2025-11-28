Phoenix Group Holdings Aktie

Phoenix Group Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N805 / ISIN: GB00BGXQNP29

Phoenix Group-Anlage unter der Lupe 28.11.2025 10:03:43

FTSE 100-Wert Phoenix Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Phoenix Group von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Phoenix Group-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Phoenix Group-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 7,66 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Phoenix Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 305,977 Phoenix Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.11.2025 gerechnet (6,94 GBP), wäre die Investition nun 9 063,48 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 9,37 Prozent gleich.

Phoenix Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

