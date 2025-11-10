Flutter Entertainment Aktie

Flutter Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894

Langfristige Anlage 10.11.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Flutter Entertainment-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Flutter Entertainment eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Flutter Entertainment-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 248,04 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Flutter Entertainment-Aktie investiert, befänden sich nun 0,403 Flutter Entertainment-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,92 USD, da sich der Wert eines Flutter Entertainment-Papiers am 07.11.2025 auf 223,03 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,08 Prozent.

Insgesamt war Flutter Entertainment zuletzt 39,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

