Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags im Plus

Am Montagnachmittag wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,96 Prozent fester bei 9 775,60 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,776 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 682,57 Punkten in den Montagshandel, nach 9 682,57 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 9 786,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 682,57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wies der FTSE 100 9 427,47 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 095,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Stand von 8 072,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 18,35 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 9 787,63 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 6,45 Prozent auf 2,10 GBP), Fresnillo (+ 6,20 Prozent auf 23,28 GBP), Diageo (+ 5,10 Prozent auf 18,15 GBP), SSE (+ 4,01 Prozent auf 19,44 GBP) und Flutter Entertainment (+ 3,84 Prozent auf 173,10 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil BT Group (-2,31 Prozent auf 1,75 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,27 Prozent auf 90,60 GBP), J Sainsbury (-1,42 Prozent auf 3,44 GBP), Compass Group (-1,16 Prozent auf 24,76 GBP) und Rightmove (-1,15 Prozent auf 5,67 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 36 011 016 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227,409 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die WPP 2012-Aktie verzeichnet mit 4,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

