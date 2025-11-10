Börse London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge

Schlussendlich notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 1,08 Prozent stärker bei 9 787,15 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,776 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 682,57 Punkten, nach 9 682,57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 9 682,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 9 800,35 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 427,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 9 095,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 072,39 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,49 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 800,35 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Flutter Entertainment (+ 5,55 Prozent auf 175,95 GBP), Fresnillo (+ 5,38 Prozent auf 23,10 GBP), Diageo (+ 5,21 Prozent auf 18,17 GBP), Ocado Group (+ 5,13 Prozent auf 2,07 GBP) und SSE (+ 3,99 Prozent auf 19,43 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil London Stock Exchange (LSE) (-2,14 Prozent auf 90,72 GBP), Rightmove (-1,78 Prozent auf 5,63 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-1,71 Prozent auf 15,55 GBP), BT Group (-1,25 Prozent auf 1,77 GBP) und Compass Group (-1,04 Prozent auf 24,79 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 81 285 231 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,409 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 9,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

