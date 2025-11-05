Gewinne in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich

Im FTSE 100 ging es im LSE-Handel letztendlich um 0,64 Prozent aufwärts auf 9 777,08 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,773 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 714,98 Punkten, nach 9 714,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 9 680,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 786,80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,616 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 9 491,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 142,73 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 172,39 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 18,37 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 787,63 Punkten. 7 544,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Burberry (+ 3,12 Prozent auf 12,05 GBP), Whitbread (+ 2,64 Prozent auf 28,74 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,60 Prozent auf 95,52 GBP), BAT (+ 2,27 Prozent auf 41,42 GBP) und Howden Joinery Group (+ 2,17 Prozent auf 8,71 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Flutter Entertainment (-3,50 Prozent auf 163,85 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,81 Prozent auf 1,68 GBP), Smith Nephew (-1,69 Prozent auf 13,94 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,60 Prozent auf 11,35 GBP) und JD Sports Fashion (-1,40 Prozent auf 0,85 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 71 356 618 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217,367 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,42 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

