WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

Profitable Informa-Anlage? 18.11.2025 10:03:39

FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Informa-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 18.11.2015 wurde das Informa-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,57 GBP wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17,953 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,07 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,77 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 162,77 GBP, was einer positiven Performance von 62,77 Prozent entspricht.

Informa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,99 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

