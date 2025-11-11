Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,87 Prozent auf 9 872,60 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,780 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 9 787,20 Punkte an der Kurstafel, nach 9 787,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 9 897,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 787,20 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 427,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 129,71 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 125,19 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,52 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 897,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit WPP 2012 (+ 5,16 Prozent auf 3,02 GBP), Vodafone Group (+ 4,21 Prozent auf 0,93 GBP), Haleon (+ 2,45 Prozent auf 3,72 GBP), Informa (+ 2,25 Prozent auf 9,90 GBP) und BAT (+ 2,23 Prozent auf 42,57 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Tesco (-3,10 Prozent auf 4,61 GBP), Croda International (-2,52 Prozent auf 27,11 GBP), Marks Spencer (-2,50 Prozent auf 3,80 GBP), Auto Trader Group (-2,07 Prozent auf 7,35 GBP) und J Sainsbury (-1,99 Prozent auf 3,44 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 51 839 851 Aktien gehandelt. Mit 227,178 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

In diesem Jahr hat die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 8,94 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

