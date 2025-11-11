Informa Aktie

Langfristige Anlage 11.11.2025 10:03:38

FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Informa von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Informa-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,53 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Informa-Aktie investiert hat, hat nun 1 808,609 Anteile im Depot. Die gehaltenen Informa-Papiere wären am 10.11.2025 17 507,34 GBP wert, da der Schlussstand 9,68 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 75,07 Prozent gestiegen.

Informa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

