Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Nachmittag

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 1,24 Prozent leichter bei 9 555,68 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,769 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 675,44 Punkten in den Dienstagshandel, nach 9 675,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 529,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 675,64 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 354,57 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, bei 9 157,74 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 8 109,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 15,68 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Intermediate Capital Group (+ 5,45 Prozent auf 19,92 GBP), Imperial Brands (+ 1,55 Prozent auf 32,02 GBP), Rightmove (+ 0,98 Prozent auf 5,56 GBP), Informa (+ 0,93 Prozent auf 9,15 GBP) und BAE Systems (+ 0,80 Prozent auf 18,19 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Ocado Group (-15,96 Prozent auf 1,83 GBP), HSBC (-3,75 Prozent auf 10,52 GBP), Barclays (-3,07 Prozent auf 3,98 GBP), Standard Chartered (-3,04 Prozent auf 15,50 GBP) und ConvaTec (-2,84 Prozent auf 2,32 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 46 996 056 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,118 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

2026 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

