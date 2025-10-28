FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Informa-Aktie gebracht.

Das Informa-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,36 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,956 Informa-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 9,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,25 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,25 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Informa betrug jüngst 12,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at