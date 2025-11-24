Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
|Performance unter der Lupe
|
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intertek-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Intertek-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 44,98 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intertek-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 222,321 Intertek-Anteilen. Die gehaltenen Intertek-Aktien wären am 21.11.2025 10 747,00 GBP wert, da der Schlussstand 48,34 GBP betrug. Damit wäre die Investition 7,47 Prozent mehr wert.
Intertek war somit zuletzt am Markt 7,45 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intertek plcmehr Nachrichten
Analysen zu Intertek plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intertek plc
|54,50
|0,46%