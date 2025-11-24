FTSE 100-Wert Intertek-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intertek-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Intertek-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Intertek-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 44,98 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Intertek-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 222,321 Intertek-Anteilen. Die gehaltenen Intertek-Aktien wären am 21.11.2025 10 747,00 GBP wert, da der Schlussstand 48,34 GBP betrug. Damit wäre die Investition 7,47 Prozent mehr wert.

Intertek war somit zuletzt am Markt 7,45 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at