FTSE 100-Wert Reckitt Benckiser-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Reckitt Benckiser von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Reckitt Benckiser-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden Reckitt Benckiser-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Reckitt Benckiser-Aktie betrug an diesem Tag 63,44 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 15,763 Reckitt Benckiser-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 923,71 GBP, da sich der Wert einer Reckitt Benckiser-Aktie am 29.10.2025 auf 58,60 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 923,71 GBP, was einer negativen Performance von 7,63 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Reckitt Benckiser eine Marktkapitalisierung von 39,50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at