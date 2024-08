FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Vodafone Group-Dividende

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Vodafone Group am 30.07.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,08 GBP auszuzahlen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung von Vodafone Group beträgt 2,10 Mrd. GBP. Vodafone Group hat somit die Gesamtausschüttung verglichen mit dem Vorjahr um 2,31 Prozent verkleinert.

Entwicklung der Vodafone Group-Dividendenrendite

Die Vodafone Group-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via London bei 0,73 GBP. Der Vodafone Group-Anteilsschein wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Vodafone Group-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Vodafone Group verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 10,84 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 8,76 Prozent betrug.

Kursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von Vodafone Group via London um 51,27 Prozent gesunken. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 2 709,93 Prozent stärker zugelegt als der Vodafone Group-Kurs.

Dividendenausblick von Vodafone Group

Für das Jahr 2025 erwarten Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0,05 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 6,25 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen der Vodafone Group-Aktie

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Vodafone Group steht aktuell bei 19,463 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Vodafone Group beträgt aktuell 19,36. 2024 setzte Vodafone Group 31,686 Mrd. GBP um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,04 GBP.

